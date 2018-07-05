Первая любовь Акинфеева: «Надо было брать!»

Первая любовь Игоря Акинфеев заявила « Комсомольской правде », что в старшей школе будущий вратарь сборной России по футболу был замкнутым.

По словам Ольги Рыдзевской, одноклассницы Акинфеева в тогда 704-й, а ныне 1287-й московской школе, 16-летний голкипер сидел на задней парте, во время занятий читал «Советский спорт», домашние задания списывал у нее, а после уроков убегал на тренировки, в то время как его соученики — в бар-бильярдную, что располагалась неподалеку от спортшколы.

«Эх, надо было брать!» — озвучила она «женскую мысль», которая с тех пор «не раз» ее посещала.

По словам одного из учителей Рыдзевской и Акинфеева, отношения молодых людей были «трогательными, но не сложилось», в том числе потому, что Акинфеев очень рано снискал спортивную славу, подписав первый профессиональный контракт еще в 11-м классе, который в итоге заканчивал экстерном.

Сейчас Рыдзевская не замужем, воспитывает дочь, а работает организатором деловых мероприятий.