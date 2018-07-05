Ещё
Первая любовь Акинфеева: «Надо было брать!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая любовь Акинфеева: «Надо было брать!» 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Первая любовь Игоря Акинфеев заявила «Комсомольской правде», что в старшей школе будущий вратарь сборной России по футболу был замкнутым.
По словам Ольги Рыдзевской, одноклассницы Акинфеева в тогда 704-й, а ныне 1287-й московской школе, 16-летний голкипер сидел на задней парте, во время занятий читал «Советский спорт», домашние задания списывал у нее, а после уроков убегал на тренировки, в то время как его соученики — в бар-бильярдную, что располагалась неподалеку от спортшколы.
«Эх, надо было брать!» — озвучила она «женскую мысль», которая с тех пор «не раз» ее посещала.
По словам одного из учителей Рыдзевской и Акинфеева, отношения молодых людей были «трогательными, но не сложилось», в том числе потому, что Акинфеев очень рано снискал спортивную славу, подписав первый профессиональный контракт еще в 11-м классе, который в итоге заканчивал экстерном.
Сейчас Рыдзевская не замужем, воспитывает дочь, а работает организатором деловых мероприятий.
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу250
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение