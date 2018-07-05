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Российские школы перейдут на электронную бухгалтерию к 2024 году
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Российские школы перейдут на электронную бухгалтерию к 2024 году 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Минпросвещения переведет российские школы на электронную бухгалтерию и отчетность в рамках работы над нацпроектом к 2024 году. Об этом сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева на Всероссийском совещании региональных министров образования в Сочи.
В соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина к 2024 году Минпросвещения должно обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, в частности, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. В рамках мероприятия в Сочи Васильева отметила, что основы проекта ее ведомством разработаны, и уточнила, что работа будет вестись по шести направлениям.
"Говоря о конкретных направлениях, хочу обозначить основные из них…Конечно же, цифровая школа. Однозначно мы должны довести интернет до каждой школы, полностью перевести школы на автоматизированные процессы — облачная бухгалтерия, электронная отчетность, и, конечно, внедрить поэтапно и последовательно современные технологии в образовательный процесс наших детей", — отметила Васильева.
В числе других направлений, которые будут реализованы, министр назвала появление детских технопарков «Кванториумов» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, продолжение строительства школ, ликвидацию третьей смены. Кроме того, планируется запустить создание центров опережающей профессиональной подготовки (их будет около 100) и учебных центров (будет создано 5 тыс.) на базе колледжей. Также будет развиваться инфраструктура для школьных учителей — в каждом регионе появятся центры непрерывного развития и аккредитационные центры, доступные для любого педагога или директора школы.
"Мы запустим полномасштабную работу вне школы — это и создание во всех регионах центров по работе с одаренными детьми с учетом опыта «Сириуса»,
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей всех направленностей, повышение их доступности, в том числе путем создание мобильных станций и т. д. Конечно, одним из важнейших направлений является создание центров помощи родителям, детям и школам — это важнейшая задача, решаться которая будет во всех регионах", — сказала Васильева.
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