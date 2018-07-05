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Свободные места для первоклассников остались в 75 школах Челябинска
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Свободные места для первоклассников остались в 75 школах Челябинска 

74.ru 5 июля 2018
Фото: 74.ru
В школах Челябинска продолжается вторая волна зачислений в первые классы. Подать заявления могут те, кто идёт в учебные заведения не по прописке. Детей принимают только при наличии свободных мест.
Школы Челябинска примут более 15 тысяч первокласников
Большинство школ города уже завершили приёмную кампанию. По данным комитета по делам образования Челябинска, свободные места ещё остались в 75 учебных заведениях.
Калининский район: Образовательный центр (ОЦ) № 1, ОЦ № 1 (филиал), ОЦ № 4, школы № 6, 21, 25, 36, 50, 54, 78, 104, 109, 129, 151.
Курчатовский район: школы № 3, 4, 22, 28, 35, 41, 89, 115, 118.
Ленинский район: школы № 32, 55, 55 (филиал), 68 (основное здание), 68 (филиал № 1), 68 (филиал № 2), 68 г. Челябинска (структурное подразделение), 75, 75 (филиал), 108, 130, 130 (филиал), 146, гимназия № 76.
Металлургический район: школы № 14, 24 (филиал), 33, 42, 61, 70 (филиал), 71, 74, 94, 140, 141.
Советский район: школы № 17, 53 (филиал), 58, 98, 105, 110, 131, 131 (филиал), 144, 145 (филиал).
Тракторозаводский район: ОЦ № 3, ОЦ № 3 (филиал), школы № 19, 39, 59, 62, 81, 84, 86, 101, 106, 116, 155.
Центральный район: школы № 8, 30, 153.
Для зачисления ребёнка родители обязаны предоставить документы:
оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка; оригинал и копию документа, удостоверяющего личность представителя ребёнка; оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой территории.
В этом году южноуральские школы примут 47,5 тысячи первоклассников. В Челябинске впервые за парты сядут 15 тысяч учеников.
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