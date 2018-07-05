Я не беру на работу выпускников топовых вузов. Почему?

Сегодня куда ни плюнь — попадешь в стартапера, а если понадобится швея или продавец — дефицит, как со сгущенкой в 1991 году. Каждый мечтает стать предпринимателем и не работать, забывая, что предпринимательская деятельность — это трижды работа по 25 часов в сутки. По данным Startup Genome Report, «выстреливают» только 2 новые компании из 10. Но это не останавливает амбиции многих…

О дефиците хороших специалистов

Знаете, как сложно сегодня найти хорошего специалиста по интернет-маркетингу? А мы знаем. Кажется, маркетологи чаще других уходят в предпринимательскую деятельность. Чтобы найти подходящих специалистов, мы запустили в региональных вузах HR-проект и теперь каждое лето проводим среди членов дипломных комиссий. Недавно наши менеджеры по персоналу, например, оценивали выступления выпускников пермского филиала Высшей школы экономики

И вот что удивительно: чем лучше представленный на защите проект, тем больше вероятность того, что его написал троечник.

Ну вот, например, нам представляют крутой проект продвижения домашнего стартапа по производству веганских тортиков. Автор рекламной кампании гордится проделанной работой, он делал ее по бесплатным рекомендациям в интернете, даже помог своим знакомым найти клиента. Формальная оценка за проект — «отлично». Но по факту CPL здесь оказывается равной стоимости одного торта, а маркетолог не понимает, что подобные кампании можно организовывать только в экстренных случаях, а не на постоянной основе. А о том, что заголовки, оферы и прочее ради CTR можно менять в уже работающей кампании, выпускник вообще не знал.

При найме мы не смотрим на название вуза кандидата

Сегодня при оценке кандидатов мы фактически закрываем глаза на название вуза. Мало того, если кандидат выставляет на первый план название своего «крутого университета», для нас это сигнал к тому, что с ним не все так гладко.

Взять, к примеру, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. В 2018 году он занял 52 место в рейтинге вузов журнала Forbes . По некоторым показателям он даже опередил лидеров рейтинга. Например, по качеству выпускников ПНИПУ набрал больше баллов, чем Московский физико-технический институт (это 3 место рейтинга), а по фактору Forbes он выше Российской экономической школы (она на первом месте).

Алексей Загуменнов с сотрудниками

Но вот какие дела: я сам когда-то закончил ПНИПУ и знаю, каким образом иногда здесь решаются вопросы. Впрочем, уверен, что так происходит в большинстве вузов. Например, если кто-то нравится преподавателю, то получает оценки чуть лучше, чем заслуживает. Кто-то может стать «кровным» врагом преподавателя из-за пары пропусков. Здесь много человеческих историй, а значит, очень высок человеческий фактор. Рейтинги, высокие места — это все манок для абитуриентов. Компаниям нужны конкретные дела от конкретных специалистов.

Наш лучший конструктор закончил колледж

Наша группа компаний производит игровое и развлекательное оборудование в соответствии с жесткими требованиями наших заказчиков-бизнесменов. Каждый проект буквально встраивается в помещение, учитывается каждая колонна, каждый изгиб плинтуса, каждая розетка.

Чтобы покорять новые горизонты, для каждого, кто хочет купить игровой лабиринт, мы собираем рабочую группу в составе креативщика, дизайнера, экономиста, консультанта по бизнесу, пиарщика и, конечно, инженера-конструктора. А последние на рынке — нарасхват.

С конструкторами просто беда. При этом такие специалисты, которые закончили топовые вузы, сейчас ориентированы на зарплату, которую, как они думают, им гарантирует бренд вуза.

В конце июня наша команда хедхантеров присутствовала на защите дипломов инженеров-конструкторов того самого ПНИПУ. Главный итог этих смотрин — «неуд». На группу приходятся два-три будущих конструктора, представляющих хоть какой-то потенциал. Мы сделали несколько предложений с тем расчетом, чтобы продолжить образование выпускников уже на рабочем месте.

Руководитель отдела маркетинга Ирина Золотарева и специалист отдела кадров ГК Авира Валерия Аристова на защите дипломов выпускников ВШЭ Лучший из ныне работающих у нас конструкторов закончил среднее специальное учреждение — Пермский строительный колледж. Наш лучший креативщик имеет незаконченное образование педагога. Один из самых результативных менеджеров по продажам — белорусский следователь.

Место получения образования — да и само образование — сегодня играет все меньшую роль. Возможно, совсем скоро наступят времена, когда вместо образования будут учитываться только личностные навыки вроде способности к самообучению, поиску и усвоению информации.

Обучайте специалистов сами

Исследования Фонда Кауфмана утверждают, что 95,1% предпринимателей имеет высшее образование. При этом самые успешные миллиардеры мира начинали без него и предпочли получить дипломы, уже управляя собственным и поставленным на крепкую ногу бизнесом. Именно такой подход нужно реализовывать и в рамках отдельно взятых компаний. Обучать специалиста самостоятельно выгоднее, чем верить в бренд вуза.

Совсем недавно мы отказали в работе кандидату на должность топ-менеджера. В его резюме значились и степень MBA от ведущего российского университета, и диплом выпускника Гарварда , и свободное владение иностранными языками, и родственники на островах у Венесуэлы

Последний факт оказался примечательным, и мы детально проверили кандидата. Оказалось, что Гарвард фигурирует только в резюме, владение языками заключалось в умении использовать Google Translate, а на прошлом месте работы наш кандидат за три года не смог завершить всего один проект. Не помогла и степень MBA, что, в общем-то, тоже говорит о вере в бренды вузов.

Мой вам совет: хотите молодого специалиста — не смотрите на название вуза, который он закончил. Обратите внимание на то, что он уже делал и на что способен. Отвечайте себе на вопрос, готовы ли вы тратить свое время или время других руководителей на обучение выпускника — без этого сейчас никак.

Материалы по теме:

В российском вузе создали кафедру венчурного менеджмента. Что из этого вышло?

Как бизнесу эффективно работать с университетами — советы и кейсы

Современные выпускники вузов: кто они и как с ними работать

Спортивный маркетинг: диплом или практика?

«Мы можем создать что-то стоящее» — кем хотят стать современные школьники