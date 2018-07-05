Каждое лето Институт Пушкина принимает гостей из Словакии

Братиславе. По традиции на учебу в Обручевский район приезжают школьники из словацкой гимназии Альберта Эйнштейна

В июне этого года 57 школьников прошли обучение на Летних курсах русского языка. «Русско-словацкая секция в гимназии была основана более 10 лет назад, — рассказала куратор секции Инна Горватова. — В начале это был проект, потому что в то время русский язык в Европе не был популярен. Это было связано с политической ситуацией. Но, тем не менее, мы хотели предложить что-то новое, интересное и решили попробовать изучение русского языка. Боялись, что не наберем класс — 30 человек. Но набрали. И я вам скажу так: этот эксперимент удался. Уже на протяжении шести лет мы каждый год открываем по два класса русско-словацкой секции. Сейчас у нас приблизительно 450 учеников, более половины из них изучают русский язык. Наша школа имеет такой имидж: здесь углубленно изучают русский язык. На выходе наши студенты уже второй год сдают экзамен на С1».