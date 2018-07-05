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В Тюменской области становится больше стобалльников на ЕГЭ
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В Тюменской области становится больше стобалльников на ЕГЭ 

N24.ru 5 июля 2018
Фото: N24.ru
В Тюменской области увеличивается число выпускников, сдавших госэкзамены на максимальные 100 баллов. Результаты первых сданных экзаменов стали известны 15 июля, и уже по ним определился 41 стобалльник.
Максимального балла выпускники достигли на экзаменах по информатике, географии, химии, истории, русскому языку, обществознанию, литературе и физике. Из них шесть ребят завоевали 100 баллов победами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии (результат приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по физике), обществознанию, литературе, истории, праву (результат приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по обществознанию) и географии. В резервные дни экзамены сдавали более 1000 выпускников Тюменской области. Это ребята, которые не смогли присутствовать на экзаменах «основной волны» по уважительным причинам.
«В целом результаты этого года сопоставимы с прошлогодними, при этом средний балл продолжает расти, — отметил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев. — Итоги еще не окончательные. Не позднее 17 июля станут известны результаты выпускников, которые сдали экзамены в последний день резервного срока»..
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