Ещё
Итоги ЕГЭ-2018: в Костромской области — 18 стобалльников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоги ЕГЭ-2018: в Костромской области — 18 стобалльников 

k1news.ru 5 июля 2018
Фото: k1news.ru
В Костромской области подвели итоги единого государственного экзамена, который сдавали выпускники 11 классов. Результаты появились на сайте костромского центра оценки качества образования «Эксперт», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
По географии максимальный балл набрал 1 человек, по информатике — тоже один, один по литературе, по обществознанию — двое. Больше всего отличников — 9 — выявил экзамен по русскому языку. 100 баллов на ЕГЭ по химии набрали четверо.
Отличные работы написали ученики гимназии №28, лицея №17, школы №37, христианской гимназии «Свет миру», кадыйской школы №4, гимназии №1, лицея №32, школы №3, лицея №3, гимназии №15 и лицея №34.
Есть и неудачи по обязательным предметам. За ЕГЭ по математике получено 86 двоек, по русскому — одна.
k1news.ru: последние новости
В каких костромских школах остались места для первоклассников? Умные костромские студенты смогут получать стипендию, равную хорошей зарплате В учебных заведениях Костромской области появятся новые специальности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу261
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение