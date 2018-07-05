Итоги ЕГЭ-2018: в Костромской области — 18 стобалльников

Костромской области подвели итоги единого государственного экзамена, который сдавали выпускники 11 классов. Результаты появились на сайте костромского центра оценки качества образования «Эксперт», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

По географии максимальный балл набрал 1 человек, по информатике — тоже один, один по литературе, по обществознанию — двое. Больше всего отличников — 9 — выявил экзамен по русскому языку. 100 баллов на ЕГЭ по химии набрали четверо.

Отличные работы написали ученики гимназии №28, лицея №17, школы №37, христианской гимназии «Свет миру», кадыйской школы №4, гимназии №1, лицея №32, школы №3, лицея №3, гимназии №15 и лицея №34.

Есть и неудачи по обязательным предметам. За ЕГЭ по математике получено 86 двоек, по русскому — одна.