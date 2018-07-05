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В День города в Липецке откроют школу будущего
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В День города в Липецке откроют школу будущего 

АиФ 5 июля 2018
Фото: АиФ
Ко Дню города, 13 июля, в микрорайоне «Елецкий» в Липецке откроют инновационную школу будущего, сообщила пресс-служба мэрии.
Школа, рассчитанная на 800 учащихся, начнет работать с 1 сентября. В ней будут учиться шесть первых классов, по четыре вторых и третьих, два четвёртых, три пятых, по два шестых, седьмых и восьмых, а также один десятый. Для каждого ученика разработают индивидуальный учебный план. Определившись с профессией, в 10-м классе подросток сможет выбрать один из пяти профилей: физико-математический, инженерно-строительный, информационно-коммуникационный, социально-гуманитарный и гуманитарно-правовой.
Все классы учебного заведения будут полностью технически оборудованы — в каждом автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, МФУ, документ-камера и интерактивная панель. В кабинетах математики, биологии и экологии установлены лаборатории, географии — метеостанция. Есть мобильные и лингафонные классы, изостудия и актовый зал, оснащённый интерактивной трибуной. Для физического развития учеников в школе будут функционировать тренажёрные, спортивные и хореографический залы, два бассейна.
Для детей с аутистическими расстройствами в школе откроют ресурсный класс. Работать с ними будут учителя начальных классов, педагоги-психологи и персональные наставники — тьюторы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе также создадут комфортные условия.
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