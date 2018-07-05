Как стать студентом ВолгГМУ в 2018 году?

Приемная комиссия волгоградского медуниверситета ждет документы от абитуриентов и напоминает, что ВолгГМУ приглашает их получить высшее образование по перспективным направлениям подготовки не только специалитета, но и бакалавриата, а в дальнейшем и магистратуры. Кроме того, можно поступить и в Медицинский колледж ВолгГМУ.

Приемная комиссия просит абитуриентов обратить внимание на сроки подачи документов. Для поступающих на специальности «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» срок приема документов продлится по 11 июля, на эти специальности набор ведется не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам дополнительного испытания.

Информацию по специальностям вуза и медколледжа ВолгГМУ, а также по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры со сроками подачи документов читайте далее.

Направления подготовки и специальности ВолгГМУ

высшее образование — БАКАЛАВРИАТ:

«Биология» (профили: генетика и биохимия);«Биотехнические системы и технологии»;«Менеджмент» (профиль — управление в здравоохранении);«Социальная работа»;

высшее образование — МАГИСТРАТУРА:

«Биотехнические системы и технологии»;«Менеджмент» (профиль — управление в здравоохранении);

высшее образование — СПЕЦИАЛИТЕТ:

«Клиническая психология», «Лечебное дело»;«Медико-профилактическое дело»;«Медицинская биохимия»;«Педиатрия»;«Стоматология»;«Фармация»;

среднее профессиональное образование — медколледж ВолгГМУ:

«Сестринское дело»;«Стоматология ортопедическая»;«Стоматология профилактическая»;«Фармация».

Бюджетные места есть на всех специальностях и направлениях подготовки.

Календарь абитуриента ВолгГМУ 2018

График работы приёмной комиссии ВолгГМУ: с понедельника по пятницу — с 9 до 15 часов. Суббота и воскресенье — выходные.

Сроки окончания приёма документов:

11 июля — для абитуриентов специальностей «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «СТОМАТОЛОГИЯ», «ПЕДИАТРИЯ» и для тех, кто сдает вступительные испытания по общеобразовательным предметам в университете;21 июля — для абитуриентов, поступающих в магистратуру;26 июля — для абитуриентов поступающих только по результатам ЕГЭ;1 и 15 августа — для абитуриентов, поступающих в медицинский колледж ВолгГМУ.

Статистику приема документов и списки абитуриентов смотрите здесь.

С 12 по 25 июля 2018 года ВолгГМУ организует и проводит самостоятельные вступительные испытания.

Зачисление и подача заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании в 2018 году

28 июля завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;29 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;1 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;6 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и места с возмещением стоимости обучения;8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест, а также мест с возмещением стоимости обучения.

Контакты ВолгГМУ

Адрес: Волгоград, пл. Павших Борцов, 1. Сайт: http://www.volgmed.ru/ru/Ссылка для перехода на страничку Приёмной комиссии ВолгГМУТелефон приёмной комиссии (8442) 53-23-33. Подготовительное отделение: Волгоград, ул. Рокоссовского, 1г; тел. (8442) 33-64-65.