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Более 7 тыс. одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ в Удмуртии
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Более 7 тыс. одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 5 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился основной этап единого госэкзамена. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики, в нем приняли участие более 7 000 одиннадцатиклассников.
«Все экзамены прошли без сбоев и в соответствии с установленным порядком проведения единой государственной аттестации. Для контроля за ходом ЕГЭ в пунктах проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники министерства», — отмечается в сообщении.
Основной этап завершился 2 июля. В это день прошли экзамены для тех, кто пропустил проверку знаний по уважительным причинам, и тех, кто сдал не набрал минимальный балл по одному из основных предметов.
Одиннадцатиклассники, не прошедшие ЕГЭ в основной период, смогут сдать его с 4 по 15 сентября.
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