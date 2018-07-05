Первоклассниками школы №61 Курска станут около 300 детей

Списки зачисленных ребят опубликовали на сайте городского комитета образования

Как сообщили в комитете образования, пакеты документов, предоставленные родителями будущих первоклассников в среднюю общеобразовательную школу № 31 для зачисления ребенка в школу № 61, переданы в администрацию учебного заведения.

Со списком детей, зачисленных в школу № 61 (пр-т А. Дериглазова, д.27А) можно ознакомиться на сайте комитета образования. Там же опубликован список необходимых учебных принадлежностей и информация о школьной форме.