«Бизнес–карьера менее желанна, чем карьера в условном Газпроме». В РВК рассказали, почему российские студенты не создают стартапы

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Российские студенты редко создают собственное дело, потому что в вузах слабо развит предпринимательский дух. Об этом директор по развитию экосистемы РВК Алексей Гусев рассказал «Деловому Петербургу».

По словам Гусева, университеты традиционно являются связующим звеном между перспективными молодыми предпринимателями и венчурными фондами, ищущими новые проекты. В США выпускники первой пятерки университетов за последние 10 лет создали 3 747 компаний и привлекли $72 млрд инвестиций, напомнил он.

При этом, пишет Гусев, в РВК не склонны переоценивать молодое поколение предпринимателей: чаще всего создать успешный бизнес получается у людей среднего возраста. Однако развивать предпринимательство среди студентов необходимо: это повышает вероятность того, что выпускник решит основать свой стартап.

алексей гусев

директор по развитию экосистемы РВК «Для нашего студента бизнес–карьера менее желанна, чем карьера в условном «Газпроме» . Это связано с непониманием, с чего начать, с отсутствием идей и с чрезмерным присутствием государства в экономике, оставляющим не так много ниш малому бизнесу. Еще одна причина — социокультурные особенности российской молодежи: низкая склонность к риску (об этом говорит исследование World Value Survey) и низкая толерантность к ошибкам».

Чаще всего студенты не сталкиваются с настоящими бизнесменами в стенах вузов, а знания, которые они получают, не всегда носят актуальный и прикладной характер: зачастую у преподавателей нет практического опыта работы в маркетинге или экономике.

Некоторые университеты, например, петербургские ИТМО и Политех, уже внедряют элементы обучения предпринимательства в учебный процесс, отмечает Гусев . Большое значение, считает он, имеют частные (фонд Рыбакова) и государственные (магистерские программы РВК, курсы ФРИИ , университет «Сколково») федеральные программы.

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РВК, ИТМО и МГУ разработали курс для студентов бакалавриата инженерных и естественно–научных специальностей. «Наша цель на 3 года — не менее 50 тыс. студентов, ежегодно проходящих обучение. Если 5% из них создадут стартап, это будут дополнительные 2–5 тыс. проектов каждый год», — пишет Гусев.

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