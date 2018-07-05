В каких костромских школах остались места для первоклассников?

Всего три костромские школы готовы принять первоклашек на учебу сообщает ОТРК «Русь». На данный момент учебные заведения закрыли прием заявлений от родителей будущих школьников.

Если вы еще не успели определить своего ребенка, специалисты советуют поспешить с этим — списки продолжают формировать только три школы, в которых остались места — №10,31 и 19.

Любопытное наблюдение: в 2018 году в первый класс идет на тысячу больше малышей, чем в 2017 году. Несмотря на это управление образования заявляет: мест должно хватить на всех. В некоторых школах уже планируют родительские собрания для обучения новичков.