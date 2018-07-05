Эксперты считают, что мобильный телефон может стать новым учебным инструментом на уроке

МОСКВА , 5 июля. / ТАСС /. Мобильный телефон может стать новым инструментом школьника на уроке, наравне с учебником и тетрадью. В московских школах в активную практику входят приложения, которые позволяют моментально оценивать ответ ребенка. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор Центра изучения учительских практик Высшей школы экономики Елена Чернобай на полях Международной летней школы для учителей.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что слишком сильная зависимость от компьютера и гаджетов мешает детям развиваться. Она также добавила, что считает разумным запрет на использование мобильных телефонов в школе, как, например, это обстоит во Франции и некоторых других европейских странах.

"Примеры, когда телефон становится полезным на уроке, простые: есть такие приложения, которые можно скачать на телефон как учителю, так и ученику. Они позволяют моментально оценить ответ учащихся. И работа с такими приложениями — практика не единичная, в московских школах это активно используется", — сказала Чернобай.

Она добавила, что в Институте образования ВШЭ не так давно проходила защита диссертации на тему использования сетевых и мобильных технологий в обучении. В рамках работы было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие учителя и родители, они рассказали, как относятся к использованию телефонов на уроке. Оказалось, что существует некая тенденция, когда взрослые положительно к этому относятся. И это такая тенденция «снизу», не что-то насаждаемое, а то, к чему люди сами постепенно приходят", — отметила директор центра.

По ее словам, существуют такие учителя, которых можно отнести к новаторам: они готовы разрабатывать новые сценарии урока, думать над тем, как можно использовать гаджеты на уроках и т. д. «И в своей Летней школе, которую мы проводим, у нас главная задача — не просто создать новое сообщество учителей, а изменить их профессиональное мышление, сделать так, чтобы учитель внутренне менялся, был открытым к инновациям», — заключила Чернобай.

Первая Международная летняя школа для учителей проходит с 2 по 6 июля в Москве, на площадке Института образования ВШЭ. Организаторами мероприятия являются корпорация «Российский учебник» и Высшая школа экономики.