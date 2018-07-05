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Операция «Школа»
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Операция «Школа» 

Управа района Выхино-Жулебино 5 июля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
С июля по 1 сентября текущего года взяла старт сезонная профилактическая операция «Школа», в результате которой сотрудники 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве принимают участие в комиссиях по приемке объектов образования к новому учебному году. В ходе чего проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на соблюдение мер пожарной безопасности.
Особое внимание уделяется работоспособности систем противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию и наличию путей эвакуации. С администрацией объектов, лицами, ответственными за пожарную безопасность проводятся инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности и консультации, обеспечивают наглядной агитацией по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.
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