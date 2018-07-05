Власти Забайкалья заявили о необходимости более 20 тыс. современных мест для школьников

ЧИТА , 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов /. Забайкальский край нуждается в строительстве 75 новых школ и пристроек для создания более 20 тыс. современных мест для школьников. Проблема переполненности действующих учреждений особенно актуальна в Чите, где за весь постсоветский период не было построено ни одной новой школы.

"Забайкальский край нуждается в строительстве 75 новых школ и пристроек к уже имеющимся учреждениям. Необходимо создать более 20 тыс. мест", — сообщил ТАСС министр образования региона Андрей Томских

По его словам, в регионе в два этапа реализуется программа создания новых мест для школьников. Задача первого — ликвидировать вторые и третьи смены обучения, а второго — перевести обучающихся в новые здания из построек, износ которых превышает 50%.

"В 2017 году Забайкальский край получил из федерального бюджета свыше 950 млн рублей субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях", — сказал министр. Он добавил, что эти средства направлены на строительство в 2018-2019 годах школы с пристроенным детским садом в селе Большая Тура и возведение в 2019-2020 годах школы на 1,1 тыс. мест в Чите.

"В Чите крайне остро стоит проблема переполненности школ. Есть необходимость в строительстве до 2025 года нескольких школ в разных районах города", — добавил Томских.

Министр отметил, что в 2017 году в регионе удалось создать современные условия для 761 учащегося. Для этого были капитально отремонтированы школы в селах Явленка и Гуар, здание в Чите, а также выполнен первый этап ремонта комплекса в поселке Береговой. В 2018 году планируется капитальный ремонт еще семи школ.