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Резюме почти 4,5 тыс. московских тренеров появились на сайте столичной мэрии
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Резюме почти 4,5 тыс. московских тренеров появились на сайте столичной мэрии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Электронная база спортивных тренеров школ, подведомственных департаменту спорта и туризма Москвы (Москомспорт), стала доступна на портале мэра и правительства Москвы. Желающие могут увидеть резюме более 4,4 тыс. специалистов, сообщается в четверг на сайте.
"На портале mos.ru стала доступна электронная база спортивных тренеров Москвы. Она включает данные о профессиональном опыте более 4,4 тыс. специалистов, которые работают в подведомственных Москомспорту учреждениях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря электронной базе родители смогут получить информацию о тренерах, которые будут обучать их детей в спортивных школах. «В реестре есть данные об образовании, стаже и месте работы тренера. На основе этих сведений для каждого специалиста составлен персональный рейтинг от 0 до 10 звезд. Вся информация, которая есть в базе, корректна: электронные резюме присылают не сами тренеры (которые дали согласие на обработку персональных данных), а отделы кадров спортивных школ», — рассказали порталу в пресс-службе департамента спорта и туризма Москвы.
При желании каждому специалисту можно написать письмо и задать интересующие вопросы о том или ином спортивном направлении, а также узнать требования к кандидатам, поступающим в спортшколу.
В департаменте спорта и туризма Москвы уточнили, что в дальнейшем электронная база тренеров будет расширена. Например, в реестр планируют внести тренеров, не работающих в системе Москомспорта. «Однако зарегистрироваться в реестре специалисты смогут только через центры госуслуг. Туда необходимо принести документы, подтверждающие наличие высшего образования, спортивных званий или иных спортивных достижений», — пояснили в департаменте.
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