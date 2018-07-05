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Более 4,4 тыс. резюме спортивных тренеров размещено на сайте мэра Москвы
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Более 4,4 тыс. резюме спортивных тренеров размещено на сайте мэра Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Mos.ru
На портале mos.ru опубликовано свыше 4,4 тыс. резюме спортивных тренеров. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«На портале mos.ru стала доступна электронная база спортивных тренеров Москвы. Она включает данные о профессиональном опыте более 4,4 тыс. специалистов, которые работают в подведомственных Москомспорту учреждениях. Электронные резюме тренеров теперь может увидеть онлайн каждый желающий», — говорится в сообщении.
Так, благодаря электронной базе родители смогут узнать заранее, кто будет тренировать их детей в спортивных школах. В реестре есть данные об образовании, стаже и месте работы тренера. На основе этих сведений для каждого специалиста составлен персональный рейтинг от нуля до 10 звезд. Вся информация, которая есть в базе, корректна: электронные резюме присылают не сами тренеры (которые дали согласие на обработку персональных данных), а отделы кадров спортивных школ. Перед публикацией на портале данные еще раз перепроверяются. Найти тренера можно, указав в поиске интересующий вид спорта. При желании каждому специалисту можно написать письмо и задать вопросы.
Как уточнили в столичном департаменте спорта и туризма, в перспективе электронный реестр будет расширен. К нему планируется добавить тренеров, не работающих в системе Москомспорта. Однако зарегистрироваться в реестре специалисты смогут только через центры госуслуг. Туда необходимо принести документы, подтверждающие наличие высшего образования, спортивных званий или иных спортивных достижений.
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