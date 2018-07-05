Более 4,4 тыс. резюме спортивных тренеров размещено на сайте мэра Москвы

На портале mos.ru опубликовано свыше 4,4 тыс. резюме спортивных тренеров. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На портале mos.ru стала доступна электронная база спортивных тренеров Москвы . Она включает данные о профессиональном опыте более 4,4 тыс. специалистов, которые работают в подведомственных Москомспорту учреждениях. Электронные резюме тренеров теперь может увидеть онлайн каждый желающий», — говорится в сообщении.

Так, благодаря электронной базе родители смогут узнать заранее, кто будет тренировать их детей в спортивных школах. В реестре есть данные об образовании, стаже и месте работы тренера. На основе этих сведений для каждого специалиста составлен персональный рейтинг от нуля до 10 звезд. Вся информация, которая есть в базе, корректна: электронные резюме присылают не сами тренеры (которые дали согласие на обработку персональных данных), а отделы кадров спортивных школ. Перед публикацией на портале данные еще раз перепроверяются. Найти тренера можно, указав в поиске интересующий вид спорта. При желании каждому специалисту можно написать письмо и задать вопросы.

Как уточнили в столичном департаменте спорта и туризма, в перспективе электронный реестр будет расширен. К нему планируется добавить тренеров, не работающих в системе Москомспорта. Однако зарегистрироваться в реестре специалисты смогут только через центры госуслуг. Туда необходимо принести документы, подтверждающие наличие высшего образования, спортивных званий или иных спортивных достижений.