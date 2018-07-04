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В Вологодской области наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов
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В Вологодской области наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: RT на русском
В Вологодской области наградили выпускников, сдавших Единый государственный экзамен на 100 баллов, сообщает Nation News. Церемония состоялась в столице региона.
В 2018 году область установила абсолютный рекорд по ученикам 11 класса, сдавшим ЕГЭ на максимальный балл. Таких школьников 47, что на шесть человек больше по сравнению с 2017-м.
Столь успешно с экзаменом справились жители Вологды, Череповца, Усть-Кубинского, Вологодского и ряда других районов. Глава региона Михаил Глазков вручил им памятные подарки.
Лучших выпускников наградили и в Кирове, передаёт progorod43.ru. На церемонию были приглашены медалисты, «стобалльники» по результатам ЕГЭ, победители и призёры Всероссийской олимпиады.
Ранее стало известно, что выпускник московской школы №179, получивший за четыре госэкзамена 400 баллов, также сдал ЕГЭ по информатике на 83 балла и ЕГЭ по физике на 98 баллов.
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