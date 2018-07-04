В Вологодской области наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Вологодской области наградили выпускников, сдавших Единый государственный экзамен на 100 баллов, сообщает Nation News. Церемония состоялась в столице региона.

В 2018 году область установила абсолютный рекорд по ученикам 11 класса, сдавшим ЕГЭ на максимальный балл. Таких школьников 47, что на шесть человек больше по сравнению с 2017-м.

Столь успешно с экзаменом справились жители Вологды Череповца , Усть-Кубинского, Вологодского и ряда других районов. Глава региона Михаил Глазков вручил им памятные подарки.

Лучших выпускников наградили и в Кирове, передаёт progorod43.ru. На церемонию были приглашены медалисты, «стобалльники» по результатам ЕГЭ, победители и призёры Всероссийской олимпиады.

Ранее стало известно, что выпускник московской школы №179, получивший за четыре госэкзамена 400 баллов, также сдал ЕГЭ по информатике на 83 балла и ЕГЭ по физике на 98 баллов.