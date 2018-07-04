Почти 5 тыс. школьников области решили поступить в колледжи и техникумы

Полтора месяца осталось до окончания приемной кампании в колледжах и техникумах Вологодчины. На сегодняшний день получить среднее специальное образование пожелали более 4,7 тыс. человек.

Из них 880 абитуриентов уже выбрали профессиональный путь и сдали комиссии оригиналы документов. Большинство ребят еще не определились, поэтому подают документы сразу в несколько учебных заведений.

Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа. До 10 августа принимают документы от тех, кто поступает на специальности, предусматривающие творческие способности и иные особые качества. Подать заявление также можно через портал Госуслуг, в этом году такой возможностью воспользовалось более тысячи абитуриентов.