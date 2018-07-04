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Почти 5 тыс. школьников области решили поступить в колледжи и техникумы
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Почти 5 тыс. школьников области решили поступить в колледжи и техникумы 

Вологда.рф 4 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Полтора месяца осталось до окончания приемной кампании в колледжах и техникумах Вологодчины. На сегодняшний день получить среднее специальное образование пожелали более 4,7 тыс. человек.
Из них 880 абитуриентов уже выбрали профессиональный путь и сдали комиссии оригиналы документов. Большинство ребят еще не определились, поэтому подают документы сразу в несколько учебных заведений.
Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа. До 10 августа принимают документы от тех, кто поступает на специальности, предусматривающие творческие способности и иные особые качества. Подать заявление также можно через портал Госуслуг, в этом году такой возможностью воспользовалось более тысячи абитуриентов.
Вопросы, связанные с процедурой зачисления в колледжи и техникумы Вологодчины, можно задать по телефону горячей линии. Она будет работать 5 и 12 июля и 2 августа с 9 до 11 часов по телефону в Вологде: 23-01-01.
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