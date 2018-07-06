Магистратура в лучшем вузе поможет будущей карьере, считают студенты МИФИ

Ульяновск, Владимир, Саратов, Самару, Выездные приемные комиссии Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) с 6 по 13 июля посетят Мурманск Казань и Нижний Новгород. В этом году у вуза много бюджетных мест в магистратуру, поэтому у выпускников бакалавриата из регионов появился реальный шанс продолжить образование в столице. Бесплатное обучение в одном из лучших вузов России , комфортабельное общежитие вблизи метро и военная кафедра делают такой выбор особенно привлекательным. Чтобы развеять сомнения бакалавров, которым трудно решиться переехать в Москву на учебу, студенты магистратуры НИЯУ МИФИ рассказали РИА Новости о своем опыте.

От лазерных технологий к физике плазмы

"МИФИ заинтересовал меня своими методами обучения, квалифицированными педагогами и углубленной программой по направлению «физика плазмы». Кроме того, во время учебы в бакалавриате я участвовал во многих конференциях и встречался там со студентами и сотрудниками этого университета. Меня заинтересовали научные темы их докладов, и мне захотелось получить более масштабное теоретическое образование в этих областях", — рассказал он РИА Новости.

Для прохождения производственной практики Алексей выбрал Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики в своем родном Сарове. Также он проходил дополнительное обучение на двух московских научно-производственных предприятиях. «Сравнив опыт, который я получил на каждом из предприятий, я понял, что в будущем хочу вернуться в Саров и работать во ВНИИ экспериментальной физики. Но для этого мне были нужны более широкие и глубокие знания. Поэтому я решил поступить в магистратуру МИФИ», — пояснил он.

Догнать и победить

Полина Крохичева переехала в Москву из Бурятии . Она поступила в Российский государственный технический университет им. К. Э. Циолковского (МАТИ) по направлению «материаловедение и технологии материалов» и окончила бакалавриат с красным дипломом. «Мне было нелегко уходить из своего вуза, но я чувствовала потребность в росте, хотела двигаться вперед в своем направлении и получать новые знания», — рассказала она РИА Новости.

Полина выбирала между несколькими вузами, где преподавали материаловедение, и она могла бы углубить знания в этой специальности. «Сдавать вступительные экзамены я очень боялась, так как программы в каждом вузе сильно различались — где-то был упор на квантовую физику, а где-то — на коллоидную химию. Но я решила, что сделаю всё, что в моих силах. В итоге, в каждом вузе я набрала примерно по 100 баллов. Я выбрала МИФИ и спустя год понимаю, что поступила правильно», — сообщила она.

Первый семестр в магистратуре Института ядерной физики и технологий НИЯУ «МИФИ» был для Полины очень непростым, так как в предыдущем вузе ей не приходилось изучать некоторые разделы физики и математики. Девушке пришлось приложить много сил и усердия, чтобы разобраться в новых предметах. Тем не менее, она преуспела и уже первую сессию в МИФИ сдала «на отлично», а также добилась успеха в студенческих предметных олимпиадах.

За неполный год она стала победителем олимпиады «Я — профессионал» по направлению «материаловедение и технологии материалов» и финалистом турнира молодых профессионалов «Темп» от ГК «Росатом».

Жесткий выбор или мобильность?

Раз и навсегда выбрать будущую специализацию выпускнику школы очень трудно, поскольку он еще смутно представляет и собственные возможности, и работу в разных отраслях, считает Полина Крохичева. «После 11 класса лишь немногие абитуриенты осознанно подходят к выбору профессии, большинство опираются на мнение родителей. Например, моя мама хотела, чтобы я была косметологом, хорошо, что я ее не послушала. Но, отучившись четыре года в вузе, молодой человек уже может понять, нравится ли ему выбранное направление, не лучше ли сменить специальность, и какие есть варианты», — пояснила она.

Так случилось и с Алексеем Штылевым, который смог определиться только после окончания бакалавриата. «Первые годы учебы я с трудом представлял себе, кем я хочу быть. Мне нравилось мое направление, и я погружался в науку с единственной целью — по окончанию вуза стать специалистом своего дела и найти достойную работу», — рассказал он.

С тех пор, как в российских вузах прошло разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру, идея академической мобильности стала завоевывать все большую популярность. Сегодня уже не редкость, когда студент заканчивает бакалавриат в одном вузе, магистратуру — в другом, а аспирантуру — в третьем.

Такой подход дает студентам возможность учиться у многих преподавателей с разными знаниями и подходами к обучению, считает Алексей. «Обучение более, чем в одном вузе позволяет знакомиться с новыми людьми и расширять возможности научного сотрудничества. Кроме того, образовательные программы в вузах различаются, и можно, сменив университет, углубиться в выбранном направлении. Для меня имело значение, что в МИФИ физика плазмы преподается намного глубже, чем где-то еще. Конечно, некоторым студентам важнее всего сохранять постоянство окружения, но мне этот подход не кажется продуктивным», — отметил он.

Бакалавры приходят в магистратуру НИЯУ МИФИ из других вузов, начиная с 2011 года, и, благодаря полученным в МИФИ знаниям, прекрасно трудоустраиваются после окончания обучения, прокомментировал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Константин Шибаев. «Смена вуза при поступлении в магистратуру после бакалавриата открывает перед молодыми людьми новые возможности, помогает им развиваться в самых разных отраслях. Кроме того, смена направления дает студенту более широкий спектр возможностей с точки зрения дальнейшего трудоустройства и карьерного роста», — рассказал он РИА Новости.

Уехать, чтобы вернуться

Важный аргумент против академической мобильности звучит так: если абитуриент уедет из региона учиться в столичный вуз, то после его окончания он не захочет возвращаться. Однако собеседники РИА Новости отмечают, что многие крупные региональные предприятия заинтересованы в специалистах с хорошим образованием и готовы предоставлять им достойные условия для жизни и работы.

"В качестве примера я могу назвать многих друзей, одноклассников и даже собственных родителей. К нам, в Саров, приезжают на работу молодые специалисты из многих регионов, в том числе из Москвы", — рассказал Алексей Штылев.

При выборе места для жизни и работы многое зависит от профессии и карьерных перспектив молодого специалиста, считает Полина Крохичева. «Многие мои знакомые, закончив столичный вуз, возвратились домой, работают по специальности, и их всё устраивает. Я постоянно живу в Москве, но если в Бурятии обнаружат новый материал или построят атомную станцию, и там будет нужен отличный специалист, то я с радостью поеду туда. Любое движение — это жизнь!» — заключила она.

Расписание работы выездных приемных комиссий НИЯУ МИФИ по городам России.