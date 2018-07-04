Учитель английского языка школы №1752 получила грант

Преподаватель английского языка школы «В Сокольниках» награждена грантом за участие в правительственном проекте «Московская электронная школа».

Как сообщили в образовательном учреждении, педагоги, школьники и их родители хорошо знакомы с этим проектом и называют его коротко: МЭШ. Электронные журналы и дневники, интерактивные уроки, электронные библиотеки стали для участников образовательного процесса привычными, а главное, удобными сервисами. Столичные учителя активно включаются в проект, ведь сочетание традиционного образования и новых технологий дает возможность постигать совершенно новые вершины.

Грантом столичного правительства за вклад в реализацию проекта «Московская электронная школа» отмечена учитель английского языка Юлия Ушакова . Руководство образовательного учреждения поздравляет коллегу и выражает уверенность в том, что впереди у Юлии еще не одна победа.

Фото: предоставлено пресс-службой школы №1752 «В Сокольниках».