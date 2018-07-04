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Ульяновские учителя выиграли гранты национального проекта «Образование»
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Ульяновские учителя выиграли гранты национального проекта «Образование» 

РИА Новости 4 июля 2018
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семь лучших учителей из Ульяновской области стали обладателями грантов в размере 200 тысяч рублей каждый в рамках приоритетного национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства области.
rightВ 2018 году в федеральном конкурсе приняли участие 33 учителя Ульяновской области с педагогическим стажем не менее трёх лет. Чтобы выбрать лучших, в регионе была учреждена комиссия в составе более, чем 50 экспертов, в которую вошли руководители учебных заведений, представители профессиональных объединений и родительской общественности, а также специалисты Института развития образования.
Конкурсный отбор проводился на основании таких критериев, как наличие собственных методических разработок, высокие результаты учебной и внеурочной деятельности, создание условий для приобретения школьниками позитивного социального опыта и адресной работы с различными категориями детей.
"Наши педагоги ежегодно входят в число лучших в стране. Со своей стороны, мы стараемся оказать им всевозможную поддержку, создавая необходимые условия для карьерного роста и повышения квалификации. Данный конкурс направлен на стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности педагогов, развитие их творческого и профессионального потенциала. В этом году в число победителей вошли семеро ульяновцев. Все они получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета", — приводит пресс-служба слова министра образования и науки региона Натальи Семёновой.
В пресс-службе также сообщили, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой провести дополнительно региональный конкурс среди учителей, по итогам которого 12 преподавателей получат из областного бюджета по 25 тысяч рублей.
В настоящее время по поручению губернатора в регионе реализуется комплекс мер, направленных на поддержку учительства, напомнили в пресс-службе. В частности, молодым педагогам, проживающим в сельской местности и рабочих посёлках, за каждый год работы в течение трёх лет предоставляется от 20 до 60 тысяч рублей дополнительно.
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