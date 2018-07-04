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Студенты МГПУ прошли практику в детском саду на Пестеля
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Студенты МГПУ прошли практику в детском саду на Пестеля 

Управа района Отрадное 4 июля 2018
Фото: Управа района Отрадное
В дошкольном отделении № 2 школы № 1554 в течение июня проходили практику студенты Московского городского педагогического университета. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Стажерская практика студентов четвертого курса МГПУ проходила в детском саду в течение месяца. В этот период будущие педагоги учились проводить развлекательные мероприятия и занятия с использованием различных современных педагогических технологий, — рассказали в администрации школы.
В последний день праздника студенты подготовили и провели для детей праздник «День веселья». (вт)
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