Студенты МГПУ прошли практику в детском саду на Пестеля

В дошкольном отделении № 2 школы № 1554 в течение июня проходили практику студенты Московского городского педагогического университета. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Стажерская практика студентов четвертого курса МГПУ проходила в детском саду в течение месяца. В этот период будущие педагоги учились проводить развлекательные мероприятия и занятия с использованием различных современных педагогических технологий, — рассказали в администрации школы.

В последний день праздника студенты подготовили и провели для детей праздник «День веселья». (вт)