Принят закон о запрете рекламы заказных диссертаций

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает рекламу услуг по написанию диссертаций, дипломов и курсовых работ. В пояснительной записке к документу говорится, что «возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию» научных работ. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Депутаты поддержали в первом чтении разработанные Правительством РФ поправки в закон «О рекламе» в части недопущения рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки. «Размещение рекламы таких услуг, простыми словами, — полное безобразие, которое мы порой видим в метро, в общественном транспорте», — отметил Павел Зенькович , занимающий в Министерстве просвещения пост заместителя министра образования и науки РФ

Депутаты надеются, что этот закон будет вынуждать студентов писать такие работы самостоятельно, что «обеспечит образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ, а институциям в системе государственной научной аттестации — объективность в присуждении научных квалификаций».

Зенькович уточнил, что пока законодательного механизма блокировок подобных реклам нет, но Министерство будет продолжать работу по борьбе с заказным написанием научных работ. «Проблема может быть решена тогда, когда уйдет культура списывания. Что касается дополнительных шагов, то мы проработаем вопрос блокировок», — сказал он, добавив, что будет повышаться дисциплинарная ответственность руководителей высших учебных заведений за принятие подобных заказных работ.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.