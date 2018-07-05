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Принят закон о запрете рекламы заказных диссертаций
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Принят закон о запрете рекламы заказных диссертаций 

Индикатор 5 июля 2018
Фото: Индикатор
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает рекламу услуг по написанию диссертаций, дипломов и курсовых работ. В пояснительной записке к документу говорится, что «возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию» научных работ. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Депутаты поддержали в первом чтении разработанные Правительством РФ поправки в закон «О рекламе» в части недопущения рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки. «Размещение рекламы таких услуг, простыми словами, — полное безобразие, которое мы порой видим в метро, в общественном транспорте», — отметил Павел Зенькович, занимающий в Министерстве просвещения пост заместителя министра образования и науки РФ.
Депутаты надеются, что этот закон будет вынуждать студентов писать такие работы самостоятельно, что «обеспечит образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ, а институциям в системе государственной научной аттестации — объективность в присуждении научных квалификаций».
Зенькович уточнил, что пока законодательного механизма блокировок подобных реклам нет, но Министерство будет продолжать работу по борьбе с заказным написанием научных работ. «Проблема может быть решена тогда, когда уйдет культура списывания. Что касается дополнительных шагов, то мы проработаем вопрос блокировок», — сказал он, добавив, что будет повышаться дисциплинарная ответственность руководителей высших учебных заведений за принятие подобных заказных работ.
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