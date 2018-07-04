Центр искусств для одаренных детей появится в Евпатории

"Я недавно вернулась с Всероссийского координационного совета по культуре. Мы получили подтверждение от нашего федерального ведомства о том, что в Крыму будет построен центр для одаренных детей. Республика стала одним из десяти регионов, запланированных в проекте", — отметил глава Минкультуры Крыма.

По мнению Новосельской, Евпатория — наиболее подходящий город для организации учебного учреждения. Предполагается, что, например, юные таланты будут обучаться в центре 10 лет, после чего смогут поступить в лучшие вузы страны. Новое заведение может получить федеральный статус.

"Это должно быть учреждение интернатного типа, где ребенок будет проживать, глубоко изучая ту или иную дисциплину. Например, академический балет, театральное дело, кинодело. Думаю, мы подпишем соглашение с Российской академией хореографии, со ВГИКом у нас уже подписано соглашение", — уточнила она.