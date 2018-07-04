Ещё
Почувствуй себя нефтяником еще до поступления в вуз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почувствуй себя нефтяником еще до поступления в вуз 

ИА Север-Пресс 4 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В ТюмГУ студенты политехнической школы получают компетенции и навыки, необходимые для решения задач управления и оптимизации разработки нефтяных и газовых месторождений.
Здесь процесс подготовки максимально приближен к реальному производству, а программы формируются под конкретных заказчиков и с их непосредственным участием. Однако педагоги вуза решили дать возможность примерить на себя роль специалистов в нефтегазовой сфере школьникам. Они разработали деловую научную игру «Физик в нефтегазовом регионе». Проект получил признание на третьем Всероссийском конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».
«Наша деловая научная игра проводится для ориентирования старшеклассников на решение актуальных проблем нефтегазовой отрасли Тюменского региона и страны в целом, — рассказал доцент кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Ольга Дружинина. — В процессе интерактивной игры участники примеряют на себя профессиональные роли, ищут решения проблем в моделируемой ситуации реального производства, становится частью команды, налаживает контакты внутри рабочего коллектива».
Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, разработка дорожной карты проекта включает выполнение организационных моментов с учетом рисков, которые могут возникнуть в ходе мероприятия, распределение обязанностей и зон ответственностей, разработку нормативных документов, формирование команды экспертов из числа деятелей науки и индустриальных партнёров. Индустриальными партнерами ТюмГУ являются ведущие компании региона и страны, которые предоставляют необходимый материал для исследовательской и проектной работы школьников — «НОВАТЭК», «Роснефть», «Газпром-нефть», «Сургутнефтегаз», «Schlumberger».
ИА Север-Пресс: последние новости
В Губкинском решают задачу, поставленную президентом. В школах не будет второй смены Первого сентября школа в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроет двери Нацпроект «Здоровье». Ключевой показатель - снижение смертности населения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу268
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение