Почувствуй себя нефтяником еще до поступления в вуз

В ТюмГУ студенты политехнической школы получают компетенции и навыки, необходимые для решения задач управления и оптимизации разработки нефтяных и газовых месторождений.

Здесь процесс подготовки максимально приближен к реальному производству, а программы формируются под конкретных заказчиков и с их непосредственным участием. Однако педагоги вуза решили дать возможность примерить на себя роль специалистов в нефтегазовой сфере школьникам. Они разработали деловую научную игру «Физик в нефтегазовом регионе». Проект получил признание на третьем Всероссийском конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».

«Наша деловая научная игра проводится для ориентирования старшеклассников на решение актуальных проблем нефтегазовой отрасли Тюменского региона и страны в целом, — рассказал доцент кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Ольга Дружинина. — В процессе интерактивной игры участники примеряют на себя профессиональные роли, ищут решения проблем в моделируемой ситуации реального производства, становится частью команды, налаживает контакты внутри рабочего коллектива».