Реклама дипломов на заказ окажется вне закона

Депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон «О рекламе» в части недопущения рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки.

Как отмечается в пояснительной записке, «возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию [таких] работ».

Павел Зенькович. «Размещение рекламы таких услуг, простыми словами, — полное безобразие, которое мы порой видим в метро, в общественном транспорте», — отметил заместитель Министра образования и науки РФ

Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ «стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», — обосновывают авторы необходимость законопроекта.

Его принятие, как сказано в документе, будет вынуждать обучающихся писать такие работы самостоятельно, что «обеспечит образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ, а институциям в системе государственной научной аттестации — объективность в присуждении научных квалификаций».

В ходе обсуждения парламентарии поинтересовались у представителя Министра образования и науки РФ, каким образом будет блокироваться реклама таких услуг. Павел Зенькович уточнил, что пока законодательного механизма блокировок нет, но Министерство будет продолжать работу по борьбе с заказным написанием научных работ.

«Проблема может быть решена тогда когда уйдет культура списывания. Что касается дополнительных шагов — то мы проработаем с Министерством [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ] вопрос блокировок», — сказал он, добавив, что также будет повышаться дисциплинарная ответственность руководителей высших учебных заведений за принятие подобных заказных работ.