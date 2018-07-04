Африканские полицейские прошли обучение в университете МВД

С 11 июня по 3 июля на факультете переподготовки и повышения квалификации Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, главный корпус которого находится в районе Коньково, проходила обучение группа сотрудников правоохранительных органов африканских государств по программе «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза». 3 июля состоялся выпуск.

Программа обучения включала теоретический и практический курс дактилоскопической экспертизы, знакомство с новейшими разработками криминалистической техники российского производства. По результатам итоговой аттестации африканские правоохранители получили сертификаты.