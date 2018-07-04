Ещё
Африканские полицейские прошли обучение в университете МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Африканские полицейские прошли обучение в университете МВД 

Коньково 4 июля 2018
Фото: Коньково
С 11 июня по 3 июля на факультете переподготовки и повышения квалификации Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, главный корпус которого находится в районе Коньково, проходила обучение группа сотрудников правоохранительных органов африканских государств по программе «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза». 3 июля состоялся выпуск.
Программа обучения включала теоретический и практический курс дактилоскопической экспертизы, знакомство с новейшими разработками криминалистической техники российского производства. По результатам итоговой аттестации африканские правоохранители получили сертификаты.
За время обучения в университете МВД гости из Африки успели познакомиться с нашим городом. Для иностранных слушателей были организованы обзорные экскурсии по городу Москве с посещением Соборной площади Московского Кремля и другим достопримечательностям российской столицы.
Коньково: последние новости
Ученики школы №1273 освоили профессии секретаря и оператора ЭВМ В Москве запустили летний марафон для молодежи В школе № 17 завершилась летняя образовательная смена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу268
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение