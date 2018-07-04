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ПроСТО лучшие. На Урале отличники по ЕГЭ получили награды
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ПроСТО лучшие. На Урале отличники по ЕГЭ получили награды 

АиФ Урал 4 июля 2018
Фото: АиФ Урал
На прошлой неделе глава региона вручил благодарственные письма выпускникам, набравшим 100 баллов на Едином государственном экзамене.
В этом году в Свердловской области такие результаты по различным предметам показали 68 юношей и девушек. Кроме того, есть в регионе два 200-балльника: ученики лицеев №130 и №135 в Екатеринбурге Станислав Озорнин и Даниил Лукин. Среди отличников не только выпускники столицы Урала, но и ученики небольших сельских школ в Талицком и Ирбитском районах, Верхнем Тагиле.
«Свой первый важный экзамен в жизни вы уже сдали на все сто, — сказал губернатор Евгений Куйвашев. — И это настоящая, закономерная победа. В учёбе, как и в спорте, случайно можно проиграть, а вот победить случайно невозможно. Наивысший балл по итогам ЕГЭ получили те, кто на протяжении всех лет учёбы не боялся трудностей, уверенно шёл по дороге знаний, был упорным и настойчивым. Вы доказали своё право войти в молодежную элиту страны».
Глава региона вручил выпускникам благодарственные письма и выразил надежду, что после окончания вузов они придут работать на уральские предприятия, в школы, больницы — в качестве высококвалифицированных специалистов.
«Перед нами открывается много дверей, мы видим, какие процессы происходят сегодня в Свердловской области: как быстро она развивается, наполняется иностранными гостями, становится центром таких крупных событий, как чемпионат мира по футболу, ИННОПРОМ, претендует на проведение выставки ЭКСПО-2025, — сказала выпускница гимназии №2 в Екатеринбурге Анна Тарасова. — Мы хотим быть достойными этих событий».
«К экзамену я готовилась очень долго, практически весь год, — призналась выпускница средней школы в Ирбитском районе Татьяна Анохина. — Школа обеспечила меня поддержкой, например, были созданы элективные курсы по вопросам правоведения, сам предмет проходил три раза в неделю. На экзамене, видимо, ещё сработала вера в себя, поддержка родителей, учителей, односельчан. Когда я увидела, что получила 100 баллов, у меня перехватило дыхание, на глазах появились слёзы, это было такое счастье».
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