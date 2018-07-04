В Ижевске появится «Столичный лицей»

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске появится «Столичный лицей». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, учреждение в микрорайоне «Столичный» перейдет в городское подчинение.

Республиканский лицей-интернат поделят на два юридических лица: БОУ Удмуртии «Столичный лицей» и БОУ школа-интернат «Республиканский лицей-интернат». Целью реорганизации является повышение эффективности работы учреждения.

«Законные права обучающихся образовательных организаций не будут нарушены. Услуги по образованию, воспитанию, развитию и уходу, медицинскому обслуживанию будут предоставляться в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Педагогам и обслуживающему персоналу предложат трудоустройство в одном из учреждений.

Напомним, причиной для принятия такого решения стали обращения родителей, которые проживают в «Столичном», с жалобами на то, что их детям не хватает мест в этом лицее, который является здесь единственным учреждением общего образования