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В Ижевске появится «Столичный лицей»
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В Ижевске появится «Столичный лицей» 

ИА «Сусанин» 4 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится «Столичный лицей». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, учреждение в микрорайоне «Столичный» перейдет в городское подчинение.
Республиканский лицей-интернат поделят на два юридических лица: БОУ Удмуртии «Столичный лицей» и БОУ школа-интернат «Республиканский лицей-интернат». Целью реорганизации является повышение эффективности работы учреждения.
«Законные права обучающихся образовательных организаций не будут нарушены. Услуги по образованию, воспитанию, развитию и уходу, медицинскому обслуживанию будут предоставляться в полном объеме», — отмечается в сообщении.
Педагогам и обслуживающему персоналу предложат трудоустройство в одном из учреждений.
Напомним, причиной для принятия такого решения стали обращения родителей, которые проживают в «Столичном», с жалобами на то, что их детям не хватает мест в этом лицее, который является здесь единственным учреждением общего образования
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