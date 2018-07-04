Абитуриенты из шести стран и 50 регионов РФ подали документы в Тимирязевку

На сегодняшний день в Тимирязевскую академию подали документы более шести тысяч абитуриентов. По словам представителя вуза Ирины Батуевой, это значительно превышает результат прошлого года. Абитуриенты являются уроженцами шести стран и 50 регионов России . Способом электронной регистрации заявлений воспользовались 600 человек.

— Тимирязевка предлагает широкий выбор образовательных программ по очной, заочной и очно-заочной формам обучения. Приемная комиссия главного аграрного радушно встречает будущих студентов: информация обо всех подразделениях вуза наглядно представлена в павильонах обновленного корпуса, — поделилась Батуева.

На сегодняшний день по количеству поданных заявлений лидирует Институт экономики и управления АПК, входящий в структуру главного аграрного вуза. (мю)