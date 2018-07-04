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Абитуриенты из шести стран и 50 регионов РФ подали документы в Тимирязевку
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Абитуриенты из шести стран и 50 регионов РФ подали документы в Тимирязевку 

Управа района Тимирязевский города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
На сегодняшний день в Тимирязевскую академию подали документы более шести тысяч абитуриентов. По словам представителя вуза Ирины Батуевой, это значительно превышает результат прошлого года. Абитуриенты являются уроженцами шести стран и 50 регионов России. Способом электронной регистрации заявлений воспользовались 600 человек.
— Тимирязевка предлагает широкий выбор образовательных программ по очной, заочной и очно-заочной формам обучения. Приемная комиссия главного аграрного радушно встречает будущих студентов: информация обо всех подразделениях вуза наглядно представлена в павильонах обновленного корпуса, — поделилась Батуева.
На сегодняшний день по количеству поданных заявлений лидирует Институт экономики и управления АПК, входящий в структуру главного аграрного вуза. (мю)
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