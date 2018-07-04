Более сотни «красных» дипломов получили выпускники медколледжа в Лосиноостровском

Более сотни «красных» дипломов получили выпускники медицинского колледжа №6, что в Лосиноостровском районе. Всего в этом году стены учебного заведения покинули 493 человека. Торжественная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании прошла в колледже 30 июня.

— Больше всего дипломов с отличием получили молодые специалисты, закончившие факультет «Сестринское дело» — 63 человека, — рассказали в колледже. — Еще 27 «отличников» изучали акушерское дело.

Там добавили, что дипломы выпускникам вручил директор колледжа Гайк Савзян. (иб)