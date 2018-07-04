Восьмиклассники из Лосинки привезли дипломы победителей с конкурса детского художественного творчества в Македонии

Восьмиклассники из Лосиноостровского района, учащиеся школы №1955 привезли дипломы победителей с Международного конкурса детского художественного творчества «Малый Монмартр в Битоле»; он проводился в июне в Македонии . Всего в нем участвовали команды из 37 стран.

— Наши ребята принимают участие в этом конкурсе более десяти лет, и каждый год они возвращаются с наградами. В этом году ученики 8 класса Ян П. И Гордей М. получили дипломы лучших участников конкурса в номинации «Золотая кисть», — рассказли в администрации школы.

Кстати, представленная на конкурс коллекция работ ребят из Лосинки удостена звания лучшей. По итогам конкурсного пленэра команда школы получила приглашение на очный тур, который пройдет в будущем году. (иб)