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Восьмиклассники из Лосинки привезли дипломы победителей с конкурса детского художественного творчества в Македонии
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Восьмиклассники из Лосинки привезли дипломы победителей с конкурса детского художественного творчества в Македонии 

Управа района Лосиноостровский 4 июля 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Восьмиклассники из Лосиноостровского района, учащиеся школы №1955 привезли дипломы победителей с Международного конкурса детского художественного творчества «Малый Монмартр в Битоле»; он проводился в июне в Македонии. Всего в нем участвовали команды из 37 стран.
— Наши ребята принимают участие в этом конкурсе более десяти лет, и каждый год они возвращаются с наградами. В этом году ученики 8 класса Ян П. И Гордей М. получили дипломы лучших участников конкурса в номинации «Золотая кисть», — рассказли в администрации школы.
Кстати, представленная на конкурс коллекция работ ребят из Лосинки удостена звания лучшей. По итогам конкурсного пленэра команда школы получила приглашение на очный тур, который пройдет в будущем году. (иб)
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