Школьники из Хорошево-Мневников стали участниками выездной олимпиадной школы

Учащиеся 7–10 классов школы № 1560 Хорошево-Мневников приняли участие в выездной олимпиадной школе по биологии, географии и экологии, которая проходила в филиале Московского городского дома учителя «Поведники».

— Мероприятие организовано Ассоциацией победителей олимпиад. Проекты, мозговой штурм, лабораторные работы, победы и новые знакомства. Море впечатлений и эмоций у детей. А учителя убеждены, что полученные знания и навыки помогут ребятам в будущем на этапах Всероссийской и Московской олимпиад школьников, — отметили в администрации школы.

Региональная общественная организация «Ассоциация победителей олимпиад» — это некоммерческая организация. Она создана в целях объединения победителей и призеров школьных олимпиад, золотых медалистов, выпускников, набравших максимальный балл на Едином государственном экзамене, для осуществления просветительской, благотворительной и общественной деятельности. Ассоциация регулярно проводит для учащихся средних и старших классов выездные школы, в программе которых предусмотрены семинары, лекции, тренинги, практические занятия, встречи и конференции. Также учащимся предлагаются спортивная и культурно-досуговая программы. (ео)