Ещё
В Тверской области почти 60 школьников написали ЕГЭ на 100 баллов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тверской области почти 60 школьников написали ЕГЭ на 100 баллов 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Почти 60 школьников в Тверской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них одна выпускница получила по 100 баллов за все три предмета, сообщило правительство региона в среду.
На сегодняшний день уже получены результаты практически всех экзаменов, за исключением тех, что проводились в резервные дни, отмечают власти. На данный момент известно, что 58 человек в Тверской области написали ЕГЭ на 100 баллов: 38 выпускников — по русскому языку, восемь — по химии, по четыре — по истории, обществознанию и литературе, по одному человеку получили 100 баллов по математике профильного уровня, физике, биологии, географии, английскому языку.
"Среди выпускников три человека получили 100-балльные результаты по двум предметам (выпускники из Твери, Ржева и Кашина), а выпускница средней школы №8 города Конаково Катерина Кравцова получила 100 баллов по трем предметам: русский язык, литература и история", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, результаты всех экзаменов в целом сохранились на уровне прошлого года. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, смогут пересдать эти экзамены в сентябре.
"Министерству образования региона необходимо продумать систему поощрения учебных заведений, которые показывают лучшие итоги аттестации. В то же время в школах, где результаты неудовлетворительные, необходимо разработать и реализовать «дорожные карты» по повышению качества обучения", — заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Отмечается, что все экзамены в Тверской области прошли без технологических сбоев. Всего в ходе экзаменационной кампании было задействовано 56 пунктов проведения экзамена (ППЭ), в том числе два на дому. Во всех аудиториях было обеспечено видеонаблюдение с трансляцией в онлайн-режиме.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу279
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян27
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение