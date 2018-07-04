В Тверской области почти 60 школьников написали ЕГЭ на 100 баллов

ЯРОСЛАВЛЬ , 4 июл — РИА Новости . Почти 60 школьников в Тверской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них одна выпускница получила по 100 баллов за все три предмета, сообщило правительство региона в среду.

На сегодняшний день уже получены результаты практически всех экзаменов, за исключением тех, что проводились в резервные дни, отмечают власти. На данный момент известно, что 58 человек в Тверской области написали ЕГЭ на 100 баллов: 38 выпускников — по русскому языку, восемь — по химии, по четыре — по истории, обществознанию и литературе, по одному человеку получили 100 баллов по математике профильного уровня, физике, биологии, географии, английскому языку.

По предварительным данным, результаты всех экзаменов в целом сохранились на уровне прошлого года. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, смогут пересдать эти экзамены в сентябре.

"Министерству образования региона необходимо продумать систему поощрения учебных заведений, которые показывают лучшие итоги аттестации. В то же время в школах, где результаты неудовлетворительные, необходимо разработать и реализовать «дорожные карты» по повышению качества обучения", — заявил губернатор региона Игорь Руденя

Отмечается, что все экзамены в Тверской области прошли без технологических сбоев. Всего в ходе экзаменационной кампании было задействовано 56 пунктов проведения экзамена (ППЭ), в том числе два на дому. Во всех аудиториях было обеспечено видеонаблюдение с трансляцией в онлайн-режиме.