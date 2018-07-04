Тамбовская область и РАН укрепят сотрудничество в развитии АПК

Президент РАН в среду посетил Тамбовский технический университет и АО «Завком» (завод «Комсомолец»), где действует базовая кафедра этого вуза «Инжиниринг нанотехнологий». Кроме того, он познакомился с процессом обучения в школе агробизнесобразования в Татаново и «Школе Сколково-Тамбов».

"Глава РАН высоко оценил систему подготовки кадров и научно-исследовательский потенциал вузов в регионе. Нестандартные подходы, хорошая учебная база, профориентационная работа с раннего возраста и возможность изучить современное высокотехнологичное оборудование на практике позволяют готовить востребованных специалистов для региональной экономики", — отметил собеседник агентства.

По мнению Сергеева, в Тамбовской области выстроена наиболее оптимальная модель образования в сфере подготовки специалистов для работы в АПК, отвечающая современным требованиям, в чем большая заслуга главы администрации Александра Никитина

"Сельское хозяйство сегодня представляет собой высокотехнологичную отрасль. На первый план здесь выходит вопрос обеспечения кадрами. Как выстроить систему так, чтобы школьники захотели работать в сельском хозяйстве? На примере Тамбовской области мы видим, как это возможно. Здесь существуют профильные школы и базовые кафедры вузов на ведущих предприятиях. Российская академия наук планирует развивать сотрудничество с регионом, чтобы разработки отечественных ученых, востребованные АПК, как можно быстрее внедрялись на практике. Это сотрудничество станет показательным для всей страны", — приводит пресс-служба слова Сергеева.

В свою очередь, Никитин подчеркнул, что благодаря господдержке серьезно укрепилась инфраструктура и лабораторная база вузов. В настоящее время речь идет о создании на территории области инновационно-технологического центра и при реализации этого проекта региональные власти также рассчитывают на поддержку РАН, добавил глава обладминистрации.

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