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Педсовет, посвящённый будущему учебному году, прошёл в школе №1174
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Педсовет, посвящённый будущему учебному году, прошёл в школе №1174 

Вестник Бутова 4 июля 2018
Фото: Вестник Бутова
Официальное название темы педсовета — «Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего образования ГБОУ Школа №1174 и её реализация в 2018-2019 учебном году». А состоялся он 27 июня.
Отметив улучшение знаний нынешних выпускников, администрация школы напомнила, что основная ответственность за эти результаты ложится на плечи учителей-предметников.
Также педагоги рассмотрели способы наиболее эффективной организации межпредметной и надпредметной деятельности.
Участники педсовета обсуждали, какие в новом учебном году должны быть формы и направления внеурочной деятельности (в сфере дополнительного образования, спецкурсов, экскурсионной и иной выездной работы).
Говорилось и о том, как повысить эффективность развития метапредметных умений и какие программы дополнительного образования на базе вузов и колледжей должны быть реализованы для старшеклассников.
Сами программы внеурочной деятельности, включающей проектную работу и дополнительное образование, окончательно утвердят на педсовете в августе.
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