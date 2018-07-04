Педсовет, посвящённый будущему учебному году, прошёл в школе №1174

Официальное название темы педсовета — «Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего образования ГБОУ Школа №1174 и её реализация в 2018-2019 учебном году». А состоялся он 27 июня.

Отметив улучшение знаний нынешних выпускников, администрация школы напомнила, что основная ответственность за эти результаты ложится на плечи учителей-предметников.

Также педагоги рассмотрели способы наиболее эффективной организации межпредметной и надпредметной деятельности.

Участники педсовета обсуждали, какие в новом учебном году должны быть формы и направления внеурочной деятельности (в сфере дополнительного образования, спецкурсов, экскурсионной и иной выездной работы).

Говорилось и о том, как повысить эффективность развития метапредметных умений и какие программы дополнительного образования на базе вузов и колледжей должны быть реализованы для старшеклассников.

Сами программы внеурочной деятельности, включающей проектную работу и дополнительное образование, окончательно утвердят на педсовете в августе.