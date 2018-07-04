«Для того чтобы школа №40 действительно стала современной, безопасной и комфортабельной, ей нужна 100%-я перезагрузка», — Валентина Сахарова

Пресс-служба администрации г. Дзержинска «Для того чтобы школа №40 действительно стала современной, безопасной и комфортабельной, ей нужна 100%-я перезагрузка», — Валентина Сахарова В дзержинской школе №40 впервые за 55 лет проведут капитальный ремонт. На эти цели из областного бюджета было выделено 20 млн рублей. Об этом сообщила заместитель главы администрации Дзержинска Валентина Сахарова.

«Мы вошли в госпрограмму по строительству и капремонту старых школ, она софинансируется из областного и муниципального бюджетов. Первой ласточкой в рамках данной программы стала школа №40, — рассказала Валентина Сахарова. — Мы своими силами пытались решить проблему — отремонтировали часть фасада, заменили часть окон, но для того чтобы школа действительно стала современной, безопасной и комфортабельной, ей нужна 100%-я перезагрузка».

На выделенные средства будет поведено несколько видов работ: замена кровли, деревянных конструкций, электропроводки, ремонт фасада здания, косметический ремонт помещений.

«Сейчас все процедуры согласования идут через областной центр и соответствующие министерства. Утвержденная ГБУ НО «Нижегородсмета» смета, например, даже проверялась на соответствие программе импортозамещения товаров. Это мы делаем впервые, но таковы требования. Зато сейчас мы можем четко сказать, что наши строительные материалы будут не хуже, а, возможно, и лучше зарубежных аналогов», — уточнила Сахарова.

Определять подрядную организацию будет ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области». Планируется, что конкурсные процедуры завершатся в августе, тогда же будет заключен и контракт на выполнение работ. Срок их окончания запланирован на конец октября текущего года.

«Для того чтобы не устаивать аврал, было принято решение, что никакие масштабные ремонтные работы не должны проходить там же, где идет образовательный процесс. То есть детей в школе быть не должно. Департамент образования проанализировал занятость и наполняемость общеобразовательных учреждений города, находящихся в шаговой доступности от школы №40, и выбрал самый приемлемый вариант — школу №32, у которой есть возможность разместить у себя на время учеников другой школы, — заявила Валентина Сахарова. — Капремонт школы №40 планируется закончить до ноября, но нужно будет время, чтобы привести помещения в порядок: все вымыть, расставить мебель. Вторую четверть ученики школы №40 уже начнут в родных, отремонтированных стенах».

Несмотря на то, что на время ремонта обе школы будут располагаться под одной крышей, каждая из них будет работать по своему графику. Ученики школы №32 будут по-прежнему обучаться в своих классах в первую смену, а для ребят из школы №40 будут отданы отдельные кабинеты.

«Вся начальная школа, с 1 по 4 класс, также будет учиться в первую смену, с сохранением продленки и двухразового питания. Ученики с 5 по 11 класс, скорее всего, перейдут во вторую смену, но это не страшно. Шестой урок будет заканчиваться не позднее 18.00, тем более, мы сейчас с департаментом образования прорабатываем варианты более раннего ухода, — рассказала директор школы №40 Елена Сикерицкая. — Каждая школа будет работать по отдельному расписанию, учебниками нас обеспечат. Кроме того, весь наш педагогический коллектив, включая учителей коррекционных классов, тоже перейдет в школу №32 и будет вести уроки у своих ребят. Уверяю вас, на образовательный процесс временный переезд никак не повлияет».

Как отметила заместитель главы администрации Валентина Сахарова, сейчас ведется серьезная работа по организации учебного процесса.

«Мы ищем оптимальные варианты, чтобы развести потоки двух школ, организовать питание и занятия физкультурой. Какие-то вопросы будем корректировать по ходу дела, — сказала Сахарова. — Конечно, нам очень повезло, что представился такой шанс — попасть в программу капремонта. Мне бы очень хотелось, чтобы родители нас понимали и подставили свое плечо. Нужно немного потерпеть и помочь детям адаптироваться в гостях. В свою очередь педагогические коллективы 32-ой и 40-ой школы сделают все, чтобы учеников ничего не беспокоило».

В планах на будущее — капремонт школ №1, 5, 26.

Напомним, в 2018 году на ремонт дзержинских школ из областного бюджета было выделено 40 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы 9 скатных крыш (в школах №№ 4, 6, 17, 18, 39, 37, 40, лицее №21 и гимназии №38), а так же произведен капитальный ремонт школы №40.

Как сообщалось ранее, за счет средств муниципалитета и депутатских фондов в этом году будут устранены замечания в школах и дошкольных учреждениях Дзержинска, имеющих предписания надзорных органов.