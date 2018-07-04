По количеству жалоб на поборы в школе Башкирия находится на третьем месте

Около 60 обращений о поборах в школе поступило в минобразования Башкирии за прошедший 2017-2018 учебный год, об этом сообщил первый заместитель министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин на прошедшем 4 июля круглом столе, посвящённом профилактике коррупционных правонарушений в региональной системе образования.

Чиновник рассказал, что с 1 сентября по 1 декабря 2017 года Общественная палата России провела горячую линию по поборам в школе. По количеству жалоб на них Башкирия оказалась на 3 месте.

На первом месте Краснодарский край с 12% от общего числа обращений, на втором — Челябинская область с 7%, на третьем месте Башкирия с 6%.

В Обрнадзоре РБ проанализировали обращения, которые поступали от родителей в ведомство в течение нескольких лет.

Руководитель Айбулат Хажин рассказал, что 52% жалоб касаются вступительных взносов при поступлении ребёнка в школу под видом благотворительности на покупку оборудование или ремонт.

36% обратившихся жаловались на единовременные взносы на приобретение учебников, формы, мебели, компьютеры.

12% — на систематические ежемесячные сборы в фонд школы: на охрану, интернет, сайт.

«Особняком стоит инициатива родителей, — пояснил чиновник. — В большинстве родительских комитетов есть группа родителей, которые инициируют сбор тех или иных средств. Это лица, приближённые либо к классному руководителю, либо к руководству школы. Они начинают предлагать собрать деньги на подарок учителю, завучу, директору. Возводят это фактически в ранг добровольно-принудительных сборов».

«Расцвело буйным цветом», по его выражению, репетиторство. Если родители хотят хороших результатов по ОГЭ или ЕГЭ, им рекомендуют конкретного педагога.

«Организуется партнёрский подход по обмену учеников между репетиторами из разных школ», — резюмировал чиновник.