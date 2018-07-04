Садовничий: за пять лет число иностранных студентов в РФ выросло в пять раз

Садовничий назвал РФ сильной страной в сфере экспорта образования. «У нас за пять лет число иностранных студентов увеличилось в пять раз — было 50 тыс., сейчас 250 тыс., — сказал ректор МГУ. — Такого никогда не было, даже в советское время». Он подчеркнул, что для того, чтобы наращивать эту тенденцию, нужно развивать студенческие кампусы. «К нам едут, когда понимают, что можно жить, учиться», — отметил Садовничий.

В своем выступлении он коснулся также вопросов развития онлайн-обучения, поиска талантов и других приоритетов в науке и образовании, а также взаимодействия университетов с РАН . «Конечно, вопрос средств, денег мы сейчас не ставим, мы знаем, что трудно в стране, вам трудно…», — сказал Садовничий. «Не скромничайте, надо ставить [вопрос]», — с улыбкой заметил на это Медведев. «Конечно, все что сказано [о развитии вузов], требует определенной поддержки», — подтвердил ректор МГУ.

В свою очередь, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предложил наладить сотрудничество вузов с госкорпорациями. По его мнению, помогать государству с финансированием научных проектов университетов могут крупные госкомпании — в том числе с финансированием поисковых прикладных исследований в интересах самих корпораций. «Этой работе имело бы смысл придать систематический характер», — считает Кузьминов.

Для решения вопроса с приглашением на работу в Россию молодых перспективных ученых из-за рубежа ректор ВШЭ высказался за введение нового механизма. На его взгляд, государство могло бы взять на себя часть оплаты труда специалиста. Медведев предупредил, что в таком случае нужен тщательный отбор кандидатов на работу в России: «Иначе таких наприглашаем». Кузьминов согласился с необходимостью квалифицированной оценки, он полагает, что претендентов могли бы оценивать профильные комиссии.