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Медведев подвел итоги проведения ЕГЭ
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Медведев подвел итоги проведения ЕГЭ 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Основной период проведения государственных экзаменов уже завершен. Тестирования прошли по плану и без нарушений, отметил премьер-министр. Дмитрий Медведев пожелал удачи школьникам, поступающим в вузы, и подчеркнул, что в этом году количество мест увеличено на 9 тысяч, передает «ТВ Центр».
Еще одной темой обсуждения стали сферы российского образования и вопросы их развития. «Сильные, как всем известно, это математика, физика, область компьютерных знаний, машиностроение, отдельные гуманитарные направления типа лингвистики. Но и пока довольно серьезно отстаем в биотехнологиях, биомедицине, транспортных науках, телекоммуникациях, специальностях, связанных с дизайном, архитектурой. Этому следует уделять сегодня, наверное, большее внимание», — указал Медведев.
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