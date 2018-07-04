Медведев подвел итоги проведения ЕГЭ

Основной период проведения государственных экзаменов уже завершен. Тестирования прошли по плану и без нарушений, отметил премьер-министр. Дмитрий Медведев пожелал удачи школьникам, поступающим в вузы, и подчеркнул, что в этом году количество мест увеличено на 9 тысяч, передает «ТВ Центр».

Еще одной темой обсуждения стали сферы российского образования и вопросы их развития. «Сильные, как всем известно, это математика, физика, область компьютерных знаний, машиностроение, отдельные гуманитарные направления типа лингвистики. Но и пока довольно серьезно отстаем в биотехнологиях, биомедицине, транспортных науках, телекоммуникациях, специальностях, связанных с дизайном, архитектурой. Этому следует уделять сегодня, наверное, большее внимание», — указал Медведев.