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Медведев рассказал о судьбе вузов, чьим учредителям «наплевать на них»
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Медведев рассказал о судьбе вузов, чьим учредителям «наплевать на них» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что университеты, включая отраслевые, могут быть переданы в ведение министерства высшего образования и науки, если их учредителям наплевать на их работу.
"Основным критерием является отношение учредителя, это правильно. Неважно, как учредитель выглядит, это может быть государственная структура, органы или частные учредители. Если учредителю наплевать на судьбу университета, то этот университет должен быть либо передан в министерство высшего образования, и тогда к нему будут применяться общие критерии, либо, если этот университет относится к частной сфере, учредитель должен призадуматься, каким образом ему этот университет содержать. Другого здесь быть не может", — сказал Медведев на встрече с ректорами.
"Хочу такой порядок применить и в отношении российского университетского сообщества, включая наши отраслевые вузы, за которые часто ратуют отраслевые министры, а когда дело доходят до финансирования, они разводят руками и говорят, что у нас на университеты денег не остается и мы должны другим заниматься", — добавил он.
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