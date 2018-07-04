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Медведев: в РФ должна быть создана единая платформа для университетских онлайн-курсов
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Медведев: в РФ должна быть создана единая платформа для университетских онлайн-курсов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в России должна быть создана единая платформа для университетских онлайн-курсов. Такую точку зрения он высказал в ходе общения с ректорами ведущих российских вузов.
"И Виктор Антонович [Садовничий, ректор МГУ], и Ярослав Иванович [Кузьминов, ректор ВШЭ] говорили про цифровую революцию, и про онлайн-курсы. Очевидно, что подобного рода курсы в любом университетском сообществе изначально встречаются в штыки, большинство преподавателей, даже с мировым именем, уверены, что это халтура и не воспринимают это. Но плыть против течений в этом направлении неверно, — сказал премьер. — Наша задача, задача государства, действительно, сделать таким образом, чтобы эти онлайн-курсы были качественными".
Медведев заметил, что в настоящий момент на отечественной платформе насчитывается 277 онлайн-курсов. «Если все ведущие вузы считают, что это лучшая база для развития онлайн-образования, значит так и нужно сделать, — сказал он. — Здесь не нужно распылять силы. Я сейчас говорю про нашу национальную платформу, она должна быть одна, потому что человек, который пользуется ею, должен ей доверять». При этом Медведев не исключил наличие каких-либо других платформ, написанных энтузиастами. Тем не менее, по его словам, для развития онлайн-образования как государственного проекта необходима большая унифицированная площадка, включающая в себя ведущие университеты. Только тогда, считает премьер, к ней будет доверие.
Глава правительства посчитал необходимым отметить, что в очном присутствии на лекциях и семинарах есть определенный смысл, и от этого образование никогда не откажется. «Когда ты выбираешь онлайн-курс, здесь есть преимущество — не нужно никуда ходить, но и известны и недостатки, которые неустранимы для онлайн-сферы, для виртуальной реальности. Поэтому сосуществование между нормальным традиционным образованием и онлайн-курсами, которые верифицированы ведущими университетами и учеными, является магистральным вектором развития такого рода технологий в нашей стране», — подытожил он.
Глава правительства отдельно отметил, что от отношения учредителя к судьбе университета зависит благосостояние университета. В частности, он особо отметил отраслевые вузы, на финансирование которых у предприятий зачастую не хватает средств. «Если это так, значит тогда эти университеты должны быть в общей системе, это абсолютно очевидно», — заключил глава кабинета министров.
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