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Медведев: онлайн-образование должно развиваться при участии ведущих вузов
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Медведев: онлайн-образование должно развиваться при участии ведущих вузов 

РИА Новости 3 часа назад
ГОРКИ, 4 июл — РИА Новости. Онлайн-образование в России должно проходить на единой платформе с участием ведущих вузов сосуществуя с традиционным обучением, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Этот вопрос на встрече с премьером поднимали ректоры МГУ и НИУ ВШЭ.
"Очевидно, что подобного вида курсы в любом университетском сообществе изначально встречаются в штыки. Большинство преподавателей, даже с мировым именем, уверены, что это халтура и не воспринимают это. Но плыть против течения в этом направлении неверно. Наша задача, задача государства — сделать таким образом, чтобы онлайн-курсы были качественными", — сказал Медведев.
По его словам, эти курсы должны быть созданы на единой платформе, куда входят ведущие российские вузы.
"Я говорю про нашу национальную платформу. Она должна быть одна. Человек, который пользуется ей, должен ей доверять", — пояснил премьер. Он добавил, что одновременно с этим могут быть другие любительские курсы. «Но если мы хотим, чтобы у нас онлайн-образование развивалось как в том числе общественно-образовательный проект, такая платформа должна быть именно большой и включающей в себя ведущие университеты. Тогда к ней будет доверие», — отметил премьер.
Медведев также заявил, что российская система образования не будет отказываться от очного обучения. «Объективно все-таки в очных лекциях есть определенный смысл. От этого, конечно, образование никогда не откажется», — сказал он.
Именно сосуществование между традиционным образованием и онлайн-курсами, по словам Медведева, является магистральным путем развития образования в России.
Во встрече участвуют ректоры МГТУ имени Баумана, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Томского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета, МФТИ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Санкт-петербургского политехнического университета, МГУ, МИФИ и Тюменского госуниверситета.
Со стороны правительства — вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
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