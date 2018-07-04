Медведев попросил ректоров вузов подключиться к разработке нацпроектов

Премьер напомнил, что нацпроекты разрабатываются правительством в рамках выполнения задач, обозначенных в новом майском указе президента РФ. По его словам, в них будут соединены все предложения и определено финансирование.

"Просил бы всех коллег ректоров подключиться к этой работе по подготовке национальных проектов в сфере образования и науки", — сказал Медведев.