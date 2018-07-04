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Медведев назвал ряд отстающих направлений высшего образования
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Медведев назвал ряд отстающих направлений высшего образования 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 4 июл — РИА Новости. Образование в РФ пока отстает в таких сферах, как биотехнологии и биомедицина, транспортные науки, телекоммуникации, дизайн и архитектура, и этим направлениям нужно уделить большее внимание, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его мнению, у российского высшего образования есть свои плюсы и минусы. В качестве примера он привел сильные направления — математику, физику, машиностроение, лингвистику. «Но и пока довольно серьезно отстаем в биотехнологиях, биомедицине, транспортных науках, телекоммуникациях, специальностях, связанных с дизайном, архитектурой. Этому следует уделять сегодня, наверное, большее внимание», — сказал премьер на встрече с ректорами вузов.
Во встрече участвуют ректоры МГТУ имени Баумана, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Томского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета, МФТИ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Санкт-петербургского политехнического университета, МГУ, МИФИ и Тюменского госуниверситета.
Со стороны правительства — вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
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