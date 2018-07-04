Медведев назвал ряд отстающих направлений высшего образования

По его мнению, у российского высшего образования есть свои плюсы и минусы. В качестве примера он привел сильные направления — математику, физику, машиностроение, лингвистику. «Но и пока довольно серьезно отстаем в биотехнологиях, биомедицине, транспортных науках, телекоммуникациях, специальностях, связанных с дизайном, архитектурой. Этому следует уделять сегодня, наверное, большее внимание», — сказал премьер на встрече с ректорами вузов.