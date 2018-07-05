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Курсанты вузов МВД России проходят практику в Южной Осетии
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Курсанты вузов МВД России проходят практику в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 5 июля 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 5 июл — Sputnik. Студенты высших учебных заведений МВД России получили возможность применить на практике теоретические знания, полученные в процессе обучения, в ходе практики в следственном управлении и экспертно-криминалистическом центре МВД республики, сообщает пресс-служба ведомства. Практику проходят тридцать два курсанта третьих и четвертых курсов Волгоградской Академии МВД России, Орловского юридического института МВД России, Воронежского института МВД России и Краснодарского университета МВД России.
Курсанты закреплены за опытными наставниками, которые делятся с ними тонкостями профессии.
"За мной закреплены два курсанта Орловского юридического института МВД России. Они проходят производственную практику. Девочки проявляют большую инициативу, ответственно подходят к практике, к служебным поручениям. Выезжают с дежурными следователями на места происшествий", — сказала старший следователь Нина Хетагурова.
Студенты также поделились своими впечатлениями от первого знакомства с будущей профессией.
"Это моя первая практика. Она мне очень сильно понравилась, так как в институте мы проходим теорию, а здесь уже на деле мы рассматриваем заполнение процессуальных документов, выезжаем в составе следственно-оперативных групп на места происшествий", — рассказали они.
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