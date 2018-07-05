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В Челябинской области уже 149 стобалльников
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В Челябинской области уже 149 стобалльников 

АиФ 5 июля 2018
Фото: АиФ
Сегодня, 5 июля в Челябинской области опубликовали результаты ЕГЭ по литературе, физике и иностранным языкам, а также оценки, полученные выпускниками во время сдачи экзаменов по географии и информатике и ИКТ в резервные дни.
«На данный момент известны результаты всех экзаменов основных дней, а до 17 июля будут опубликованы результаты оставшихся резервных дней, — сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
По итогам ЕГЭ 149 южноуральских выпускника достигли отметку в 100 баллов. При этом, 9 из них получили наивысший результат сразу по 2 предметам. С учетом этого, стобалльных результатов в области — 158, что на 29 больше по сравнению с 2017 годом.
«Это абсолютный рекорд для Челябинской области за последние 5 лет», — сообщает сайт ведомства.
Больше всего стобалльников по русскому языку — 98 (против 79 в прошлом году).
По информатике и ИКТ 21 человек (11 — в прошлом году). ЕГЭ по литературе на 100 баллов впервые сдали сразу 15 человек. (10 — в прошлом году). Сстобалльников по химии на данный момент 14. И это тоже на 5 человек больше по сравнению с 2017 годом.
По профильной математике результаты этого года не радуют: лишь шестеро достигли наивысшей отметки. (В 2017 их было 8). Но в ведомстве надеются, что ситуация изменится после публикации результатов резервных дней.
По обществознанию, физике, географии и истории в этом году по одному стобалльному результату.
Примечательно, что на обществознании максимальный результат выпускники Челябинской области не достигали с 2013 года.
До конца июля будут объявлены результаты всех резервных дней и итоги апелляций.
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