В Челябинской области уже 149 стобалльников

Сегодня, 5 июля в Челябинской области опубликовали результаты ЕГЭ по литературе, физике и иностранным языкам, а также оценки, полученные выпускниками во время сдачи экзаменов по географии и информатике и ИКТ в резервные дни.

«На данный момент известны результаты всех экзаменов основных дней, а до 17 июля будут опубликованы результаты оставшихся резервных дней, — сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

По итогам ЕГЭ 149 южноуральских выпускника достигли отметку в 100 баллов. При этом, 9 из них получили наивысший результат сразу по 2 предметам. С учетом этого, стобалльных результатов в области — 158, что на 29 больше по сравнению с 2017 годом.

«Это абсолютный рекорд для Челябинской области за последние 5 лет», — сообщает сайт ведомства.

Больше всего стобалльников по русскому языку — 98 (против 79 в прошлом году).

По информатике и ИКТ 21 человек (11 — в прошлом году). ЕГЭ по литературе на 100 баллов впервые сдали сразу 15 человек. (10 — в прошлом году). Сстобалльников по химии на данный момент 14. И это тоже на 5 человек больше по сравнению с 2017 годом.

По профильной математике результаты этого года не радуют: лишь шестеро достигли наивысшей отметки. (В 2017 их было 8). Но в ведомстве надеются, что ситуация изменится после публикации результатов резервных дней.

По обществознанию, физике, географии и истории в этом году по одному стобалльному результату.

Примечательно, что на обществознании максимальный результат выпускники Челябинской области не достигали с 2013 года.

До конца июля будут объявлены результаты всех резервных дней и итоги апелляций.