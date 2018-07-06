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Рособрнадзор выявил нарушения при проведении Всероссийских проверочных работ в 2,7 тыс. российских школ
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Рособрнадзор выявил нарушения при проведении Всероссийских проверочных работ в 2,7 тыс. российских школ 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор направит в регионы и опубликует список школ, необъективно проводящих Всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Участниками ВПР, которые прошли весной 2018 г., стали более 4,7 млн школьников из 40,5 тыс. школ всех регионов России; всего в течение марта-мая ими было написано более 16 млн проверочных работ по различным предметам. Проверочные работы весной 2018 г. проводились для учащихся 4, 5, 6, 10 и 11 классов. Это самая массовая оценочная процедура в образовании на сегодняшний день. В следующем году в режиме апробации добавятся 7 и 8 классы», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, проблема объективности проведения ВПР остается актуальной.
«По данным анализа результатов ВПР, признаки необъективности их проведения выявлены в 2 тыс. 705 школах (в 2017 г. — в 3 тыс. 116 школах), причем в 775 школах ВПР прошли необъективно второй год подряд. Там, где на ВПР использовались различные меры контроля (видеонаблюдение, присутствие наблюдателей, проверка работ на региональном уровне), результаты оказались более объективными», — отмечается в материале. Список школ, необъективно проводящих ВПР, будет направлен Рособрнадзором в регионы и опубликован, а методики выявления школ с необъективными результатами будут развиваться, подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что в следующем году к участникам ВПР добавятся семиклассники (им предстоит написать проверочные работы по иностранному языку, обществознанию, русскому языку, биологии, математике, географии, физике и истории) и восьмиклассники (проверочные работы по обществознанию, биологии, физике, географии, математике, русскому языку, истории и химии). На будущий год уже будет около 7 млн участников, заключили в пресс-службе.
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